Картина Айвазовского побила рекорд аукциона Sotheby's

Полотно Ивана Айвазовского "Вид Константинополя и Босфорского залива" было продано во вторник на лондонском аукционе Sotheby's за рекордные для произведений художника 3,2 миллиона фунтов стерлингов, сообщила пресс-служба аукциона.

Картина ушла к неназванному покупателю по телефону после напряженных торгов в зале. При этом итоговая цена почти в три раза превысила нижнюю планку эстимейта - эксперты Sotheby's оценивали Айвазовского в 1,2-1,8 миллиона фунтов.

Айвазовский впервые посетил Константинополь в 1845 году как официальный художник Российского Адмиралтейства. Художник не раз обращался к теме этого города, у него есть картины с видами Айи-Софии и бухты Золотого рога, но большинство из них не очень большого размера. Данная же работа является достаточно монументальным полотном.

"Вид Константинополя и Босфорского залива", где изображена оживленная жизнь порта с мечетью Топхане Нусретие в последний раз была продана на Sotheby's в 1995 году, и все эти годы находилась в одних руках.

Общая сумма выручки торгов искусством Востока во вторник составила 5,6 миллиона фунтов.

РИА Новости