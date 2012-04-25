Охранять леса Крыма от пожаров будут дружинники
19:05, 25 апреля 2012Крым
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Добровольные пожарные дружины будут привлечены в летний период для охраны лесной местности в Крыму, сообщает пресс-служба крымского правительства.
Задача дружины — обеспечение безопасного отдыха крымчан и туристов и оперативное реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Планируется создать отдельные посты добровольной пожарной дружины в ряде поселков Сакского, Симферопольского, Красноперекопского, Раздольненского районов, а также в поселках Ялты и Феодосии.
Сотрудники дружины и пожарно-сторожевой охраны пройдут инструктаж и практические отработки действий в случае возникновения пожара.
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