Ялту оборудовали паркоматами

Автомобильные парковки Ялты оборудовали паркоматами, курортная "столица" Украины стала первой среди других городов Крыма, где стало действовать нововведение, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе установлено 4 паркомата - в районе "Клуба моряков", рядом с гостиницей "Крым", а также возле вещевого и овощного рынков.

На всех парковках нанесена необходимая разметка и вывешены дорожные знаки, рядом с паркоматами дежурят парковщики.

"Их задача - консультировать тех, кто не может разобраться, как надо пользоваться устройством, но принимать деньги от водителей им строго запрещено", - сообщает пресс-служба.

Еще три паркомата появятся в течение ближайших нескольких дней.

Стоимость одного паркомата, произведенного во Львове, 20 тысяч гривен.

Стоимость паковочного места в зависимости от расположения парковки - от 5 до 20 гривен в час.

С введением паркоматов Ялта планируют пополнить бюджет на 346 тысяч гривен.