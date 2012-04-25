Херсонес "нагрели" на $175 тысяч

Милиция Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении должностных лиц госучреждения Министерства культуры Украины - национального заповедника "Херсонес Таврический", которые обвиняются в незаконном присвоении более 1,4 миллиона гривен, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

ОПГ действовала с июля 2009 по июнь 2011 года. "Участники организованной преступной группы необоснованно направляли средства, поступавшие от заказчиков работ, на счета подконтрольных им фиктивных предприятий, завладев деньгами "Херсонеса Таврического", которые в дальнейшем легализовали через карточные счета физических лиц", - говорится в пресс-релизе.

Дело было открыто по четырем статьям Уголовного кодекса: "присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах", "подделка документов", "фиктивное предпринимательство" и "легализация доходов, полученных преступным путем".

Чиновникам грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.