Тюльпаны устроили парад в Крыму
17:25, 25 апреля 2012Крым
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На выставке - 28 тысяч цветов
28 тысяч тюльпанов с разным сроком цветения представлены на выставке в Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма.
Каждую неделю можно увидеть разные сорта тюльпанов. В этом году цветение началось несколько позже, а если погода не изменится, то выставка продлится до 10 мая.
"Парад тюльпанов" приурочили к 200-летию ботсада.
Посетители могут увидеть 162 сорта цветов, из них 23 селекционированы в Никитском ботсаду. Впервые представлен "Сад счастья".
По материалам КИА
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