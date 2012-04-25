Тюльпаны устроили парад в Крыму

28 тысяч тюльпанов с разным сроком цветения представлены на выставке в Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма.

Каждую неделю можно увидеть разные сорта тюльпанов. В этом году цветение началось несколько позже, а если погода не изменится, то выставка продлится до 10 мая.

"Парад тюльпанов" приурочили к 200-летию ботсада.

Посетители могут увидеть 162 сорта цветов, из них 23 селекционированы в Никитском ботсаду. Впервые представлен "Сад счастья".

По материалам КИА