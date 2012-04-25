ГТРК "Крым" подкинут 6 миллионов
16:53, 25 апреля 2012Крым
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Пока качество "черно-белого периода"
Шесть миллионов гривен планируется выделить в этом году государственной телерадиокомпании «Крым» на приобретение оборудования и комплектующих. Совет министров Крыма на заседании в среду одобрил распоряжение о выделении денег.
В частности, за счет средств субвенции компания получит первый транш - 100 тысяч гривен.
В дальнейшем, согласно проекту, планируется выделить деньги на приобретение комплектов студийных камер, светотехнического оборудования, компьютерной техники и т.п.
«Все понимают, что республиканское телевидение нужно выводить на качественно новый уровень - потому что сейчас оно черно-белого периода», - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.
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