ГТРК "Крым" подкинут 6 миллионов

Шесть миллионов гривен планируется выделить в этом году государственной телерадиокомпании «Крым» на приобретение оборудования и комплектующих. Совет министров Крыма на заседании в среду одобрил распоряжение о выделении денег.

В частности, за счет средств субвенции компания получит первый транш - 100 тысяч гривен.

В дальнейшем, согласно проекту, планируется выделить деньги на приобретение комплектов студийных камер, светотехнического оборудования, компьютерной техники и т.п.

«Все понимают, что республиканское телевидение нужно выводить на качественно новый уровень - потому что сейчас оно черно-белого периода», - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.