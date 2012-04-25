Янукович в пятницу планирует посетить Крым

16:42, 25 апреля 2012
Крым
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Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 27 апреля, планирует посетить с визитом в Крым, программа поездки пока уточняется, сообщил "УНИАН-Крым" источник в органах власти автономии.

"Президент будет на полуострове в пятницу, программа постоянно меняется, пока утвержденной нет", - сказал собеседник агентства.

Неофициальная информация о планируемом визите поступает также из центральных органов власти.

Янукович не был в Крыму с прошлого лета.

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