Янукович в пятницу планирует посетить Крым

Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 27 апреля, планирует посетить с визитом в Крым, программа поездки пока уточняется, сообщил "УНИАН-Крым" источник в органах власти автономии.

"Президент будет на полуострове в пятницу, программа постоянно меняется, пока утвержденной нет", - сказал собеседник агентства.

Неофициальная информация о планируемом визите поступает также из центральных органов власти.

Янукович не был в Крыму с прошлого лета.