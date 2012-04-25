Рейтинг государств Европы с самой высокой почасовой оплатой труда

Час, проведенный на рабочем месте в Бельгии, стоит 39,30 евро. Средняя сумма почасовой оплаты на территории Европы составляет на данный момент 23,10 евро.

Повышение заработной платы в стране началось с 2010 года. Тогда в Бельгии она составляла 38,2 евро.

Стоимость рабочего часа в пограничных с лидером этого рейтинга государствах распределена следующим образом: 34,2 евро – во Франции, 33,7 евро – в Люксембурге и 30,10 евро за час – в Германии.

Самый низкий уровень оплаты зафиксирован в Болгарии: лишь 3,5 евро.

Ранее сообщалось, что Германия стала самой привлекательной для мигрантов стран Европы. Отмечалось, что в первом полугодии 2011 года в Германии было зарегистрировано на 135 тыс. иммигрантов больше, чем эмигрантов.

Корреспондент