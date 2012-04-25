Активация "Блэксифор" завершилась

В Стамбуле (Турция) завершилась весенняя активация Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия «Блэксифор», в которой украинские Военно-морские силы представлял морской тральщик «Черкассы».

Согласно принципу ротации, активацией руководила российская сторона, командиром оперативного соединения был представитель ВМФ России капитан 1 ранга Юрий Земский.

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв сообщил, что корабли Болгарии, Румынии, России, Турции и Украины с 5 по 24 апреля отработали в море совместные действия по проведению поисковых и спасательных операций, контролю за гражданским судоходством, досмотру подозрительного судна, отражению атаки малоразмерной цели, провели учения по организации противовоздушной обороны отряда кораблей.

В ряде учебных эпизодов совместно с силами «Блэксифор» были задействованы боевые корабли, вспомогательные суда и авиация Черноморского флота России и ВМС Турции.

В период активации международное соединение посетило с деловыми заходами порты Констанца, Севастополь и Стамбул.

По информации офицера, международное соединение вышло из пролива Босфор в Чёрное море, где прошла церемония прощания экипажей кораблей «Блэксифор».

Корвет ВМС Болгарии «Решительный», корвет ВМС Румынии «Себастиан», фрегат ВМС Турции «Явуз» и морской тральщик ВМС Украины «Черкассы» прошли в кильватерном строю перед флагманом соединения - большим десантным кораблём Черноморского флота РФ «Цезарь Куников», после чего взяли курс в свои постоянные порты базирования.

Официальным окончанием активации стала смена оперативного командования кораблями, которое перешло от командующего оперативным соединением к командованиям национальных ВМС.

Следующий раз международное военно-морское соединение будет собрано в августе Стамбуле, где командование «Блэксифор» примет представитель ВМС Турции.