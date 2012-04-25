Крым решил перерабатывать асфальт

Передвижной завод по вторичной переработке асфальтового покрытия планирую приобрести для Крыма. Он стоит три миллиона гривен, деньги обещают найти инвесторы. Завод будет работать не только в административном центре республики - Симферополе, но и в регионах, сообщил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев в среду.

«Сейчас асфальтобетонное покрытие дорог, которое снимается во время проведения ремонта, выбрасывается. Поступило инвестиционное предложение, и мы прорабатываем возможность приобретения передвижного завода, который смог бы это покрытие перерабатывать», - сказал Могилев, которого цитирует пресс-служба Совмина.

По его словам, использование такой технологии позволит более эффективно использовать ресурсы, что позитивно отразится на себестоимости ремонтных работ. «Кроме сокращения отходов от ремонта, переработанный асфальт можно будет укладывать в дорогу. Это снизит себестоимость всех работ. За те же деньги мы сможем увеличить площадь ремонтируемых дорог», - пояснил Могилев.

Фото пресс-службы Совмина