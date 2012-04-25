Крым решил перерабатывать асфальт
Купят передвижной завод
Передвижной завод по вторичной переработке асфальтового покрытия планирую приобрести для Крыма. Он стоит три миллиона гривен, деньги обещают найти инвесторы. Завод будет работать не только в административном центре республики - Симферополе, но и в регионах, сообщил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев в среду.
«Сейчас асфальтобетонное покрытие дорог, которое снимается во время проведения ремонта, выбрасывается. Поступило инвестиционное предложение, и мы прорабатываем возможность приобретения передвижного завода, который смог бы это покрытие перерабатывать», - сказал Могилев, которого цитирует пресс-служба Совмина.
По его словам, использование такой технологии позволит более эффективно использовать ресурсы, что позитивно отразится на себестоимости ремонтных работ. «Кроме сокращения отходов от ремонта, переработанный асфальт можно будет укладывать в дорогу. Это снизит себестоимость всех работ. За те же деньги мы сможем увеличить площадь ремонтируемых дорог», - пояснил Могилев.
Фото пресс-службы Совмина