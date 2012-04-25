Могилев требует отремонтировать дороги возле соцобъектов

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев требует отремонтировать подъездные дороги к социальным объектам в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Раньше уделяли внимание магистральным дорогам, а о коммунальных и вторичных всегда забывали. Сегодня поставлена задача - привести эти дороги в надлежащий вид, чтобы жители Симферополя могли легко подъехать или подойти к школе или больнице», - сказал Могилев в среду, инспектируя симферопольскую улицу Гайдара, где ведется ремонт дороги возле школы, детсада и госпиталя инвалидов войны.

По словам заместителя председателя Республиканского комитета по строительству и архитектуре Юрия Тимонова, планируется восстановить дорожное покрытие к 25 соцобъектам. На ремонт предусмотрено более 80 миллионов гривен - деньги из спецфонда бюджета Крыма и субвенции из госбюджета Украины.

Премьер Крыма отметил, что в случае образования ям и повреждений на отремонтированных дорогах, недостатки будут восстановлены за личные средства подрядных организаций.

Фото пресс-службы Совмина