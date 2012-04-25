Налоговикам, "наколядовавшим" 10 тысяч гривен, ужесточят срок

Апелляционный суд Крыма отменил слишком мягкий не связанный с лишением свободы приговор начальника отдела и старшего инспектора налоговой инспекции Симферополя, которые обвинялись в получении десяти тысяч гривен взятки за неприменение штрафных санкций к предпринимателю, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Налоговиков задержали в марте 2011 года "на горячем". В феврале 2012-го суд первой инстанции назначил им наказание в виде пяти лет тюрьмы, от которого освободил с испытательным сроком. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

"Приговор отменен. Апелляционный суд согласился с доводами надзорного ведомства о несоответствии назначенного наказания", - говорится в пресс-релизе.

Дело направили на новое рассмотрение.