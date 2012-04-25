Ялта устроит "Форсаж женихов"

Фестиваль «Форсаж женихов» состоится 5 мая в Ялте. Он проводится во второй раз. Участников будет немного - 10 «женихов» в возрасте от 16 до 35 лет и столько же малышей, сообщили организаторы.

Основными критериями отбора были фотогеничность, артистизм и приверженность здоровому образу жизни. «Тема нынешнего "Форсажа" - "Здоровый образ жизни" - тесно переплетена с главным спортивным мероприятием года Евро-2012, поэтому образы "женихов" будут дополнены футбольными аксессуарами. Впрочем, серьезных отклонений от классического образа не будет», - говорится в пресс-релизе.

В ходе конкурса пройдет пробег с участием около 30 автомобилей и мотоциклов. «Все машины будут особенными. Мы решили, что лучше ограничить количество автомобилей, но каждый из них должен иметь "изюминку", быть запоминающимся», - говорят организаторы.

После фотосессий и пробега стартует «фанатская» шоу-программа, где будут объявлены победители «Форсажа». Желающие смогут сфотографироваться с футбольными командами Ялты и участниками конкурса.

Жителей Ялты и туристов будут развлекать аниматоры. Организаторы обещают также концерт с участием танцевальных и вокальных коллективов.