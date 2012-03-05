Газета медиа-магната назвала Севастополь Россией (фото)

На іPad-версии американской газеты Daily появилась фотография Севастополя, а внизу подпись, что это - территория России, сообщает газета "Сегодня" со ссылкой на персональный сайт киевского политолога Владимира Корнилова.

"Вчерашний номер iPad-газеты медиа-магната Руперта Мердока поместил красивую фотографию из Севастополя, снабдив не менее красивой подписью: "РОССИЯ. Молодежь со своей собакой убегает от волн на берегу Севастополя, дома российского Черноморского флота", - пишет Корнилов.

"Ну что ж, севастопольцы, думаю, порадуются… Но вот интересно! Лужкова за подобные заявления объявляли персоной нон-грата в Украине. Теперь очередь Руперта Мердока?" - отмечает политолог.