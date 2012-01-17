Мусульманам дали десять соток земли под мечеть в Судаке
10:51, 17 января 2012Крым
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Татары боролись за участок шесть лет
Участок земли в 10,5 соток передан мусульманской общине для строительства мечети в Судаке, говорится в сообщении, размещенномна официальном сайтеСудакского горсовета в понедельник.
Мэр Судака Владимир Серов вручил госакт на землю представителям городского совета старейшин крымскотатарского народа еще 6 января.
"Шесть лет члены совета старейшин пытались оформить документы на участок, и только сегодня мусульманская община на законных основаниях получила это право", - сказал поэт Чайлак Рифат.
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