Азаров "прозрел" после визита в больницу в Севастополе

Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает неудовлетворительное состояние некоторых больниц в Украине и обещает, что правительство выделит необходимые средства для ликвидации позорного положения в медицине.

В частности, он заявил, что большинство помещений севастопольской городской больницы построены еще в XIX веке, палаты находятся в неудовлетворительном состоянии. «Пирогов в лучших условиях работал», - сказал АЗАРОВ в среду на заседании Кабинета министров, делясь впечатлениями от посещения больницы в Севастополе.

Кроме того, он был возмущен объявлением, которое увидел в медучреждении. «Возле дверей висит сакраментальное объявление. Пациенты должны иметь с собой полотенца и постельное белье. До чего мы дошли за годы популизма, безответственности, социальной слепоты!. Немедленно нужно за несколько лет избавиться от такого срама для европейского государства. Это наша первоочередная задача», - сказал премьер.