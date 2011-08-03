Это там, у них, "в" Украине, а у нас говорят "на" Украине - Медведев

Президент России Дмитрий Медведев считает правомерным употребление предлога "на", когда говорят об Украине, сообщает "Эхо Москвы".

Историк Виктория Уколова, говоря 2 августа во Владимире о необходимости многоуровневой исторической энциклопедии в интернете, привела украинский опыт создания подобного ресурса.

"Попытки создать такую энциклопедию, насколько я знаю, уже имеют место на Украине. В Украине, простите", - сказала она.

"На Украине. Это там, у них, "в" Украине, а у нас "на" Украине говорят. Это соответствует нормам русского языка", - заявил Медведев.