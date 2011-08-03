Кабмин повысил цены на спиртное на 25-50%
14:51, 03 августа 2011Крым
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Поллитру дешевле 26 гривен не найдешь
Кабинет министров Украины принял решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.
По его словам, минимальная розничная цена на водку с около 17,96 грн. за бутылку 0,5 литра повышена до 26,10 грн., коньяк 3 звездочки – с 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – с 12 до 18 грн.
Постановление вступит в силу со дня опубликования.
По информации ассоциации «Укрводка», еще в конце апреля производители выступали за повышение минимальной розничной цены на водку с 17,96 грн. до 26,1 грн. за бутылку 0,5 л.
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