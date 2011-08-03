Сторонников независимости Украины за 10 лет стало меньше на 10%

Количество сторонников независимости Украины уменьшилось на 10% по сравнению с опросом 2001 года, когда праздновали 10-летие независимости, сказала на пресс-конференции директор Фонда ”Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА, представляя результаты многолетнего проекта Института социологии НАН Украины “Мониторинг социальных изменений”, который был начат в 1992-1994 годы.

В апреле 2011 года были опрошены 1200 человек по репрезентативной выборке.

“Ксли бы референдум о независимости состоялся сейчас, то все равно наши граждане подавляющим большинством проголосовали бы за независимость”, - сказала эксперт.

За независимость проголосовало бы 47%, и лишь 28% - против.

Она отметила, что по сравнению с 2001 годом количество тех, кто проголосовал бы за независимость, уменьшилось на 10%, но “перешли они не к противникам независимости, а перешли в разряд тех, кому безразлично”.

БЕКЕШКИНА сказала, что во время опроса 47% респондентов сказали, что они жалеют о распаде СССР, а не жалеют - 30% и в основном в западной Украине.

Она также сообщила, что люди по-разному оценивают изменения, которые произошли за 20 лет независимости. По ее словам, в 1994 году 8% опрашиваемых приветствовали эти изменения, а в 2011 году - уже 10% считают их прогрессивными. По ее словам, в то же время резко уменьшился процент тех, кто считает эти изменения необходимыми, хоть и не такой ценой, - в 1994 году так считали 43%, а в 2011 году - 25%. Социолог отметила, что если в 1994 году 19% считали, что не было необходимости ни в каких коренных изменениях, а нужно было не разрушать, а совершенствовать существующий порядок жизни, то уже в 2011 году так думают 23% опрошенных. Тех, кто с удовольствием вернул бы то, что было в доперестроечный период, в 1994 году было 17%, а сегодня - 19% .

БЕКЕШКИНА отметила, что по результатам опроса, по сравнению с 1994 годом, у граждан стало “заметно меньше надежд на лучшее”, потому что тогда на это надеялось 52% опрошенных, а сегодня - 39%.