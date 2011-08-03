Охоту отложите до сентября

Кабинет министров Украины перенес начало сезона охоты с августа на сентябрь в связи с высокой пожарной опасностью, сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Виктор СИВЕЦ на пресс-конференции в среду.

«Перенесение сезона охоты в первую очередь связано с тем, что в Украине наблюдается высокая вероятность лесных пожаров, а во-вторых, охота в Украине преимущественно проходит в лесах коммунальной собственности, в которых противопожарная охрана не организована должным образом», - сказал СИВЕЦ.

Он отметил, что с начала лета в лесах, подчиненных Госагентству лесных ресурсов, произошли 1 тысяча 155 пожаров, в которых пострадало 317 га леса. В лесах, подчиненных другим ведомствам, пострадали 355 га леса при меньшем количестве пожаров.

«Задачей Госагентства лесных ресурсов является предотвращение таких масштабных пожаров, от которых сейчас страдает Россия. У наших соседей ежедневно фиксируется от 70 до 100 лесных пожаров», - сказал СИВЕЦ.