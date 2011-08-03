Пресс-конференция "Почему коллектив санатория не выполнил приказ Минобороны?"

4 августа - 12:00. Пресс-конференция "О ходе реорганизации Сакского центрального военного клинического санатория имени Пирогова и переподчинении его "малоизвестному" предприятию "Укрвоенкурорт". Почему коллектив санатория не выполнил приказ министра обороны Украины?". Пресс-конференцию проводят Анатолий Ненько (исполняющий обязанности председателя профкома санатория) и Елизавета Беляева (главная медсестра санатория). Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к.106, информационный пресс-центр.

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