5 шикарных джипов угнали в Крыму

Чаще всего автомобили угоняют с двух до пяти часов ночи. По статистике ГАИ, большинство ночных угонов происходит во дворах спальных районов, а также на стоянках около ресторанов и ночных развлекательных комплексов. Днем угоны происходят, в основном, со стоянок торговых центров и мест отдыха, сообщила пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

Основные способы похищения автомобилей - взломы замков отмычками, отключение сигнализации сканерами и разбои.

Вне конкуренции по числу угонов - продукция «АвтоВАЗа», а также новые автомобили с транзитными номерами, на которых еще не установлены противоугонные средства.

Воруют и дорогие машины. Так, с начала года в Крыму угнали пять джипов Toyota Land Cruiser Prado. Все они были оставлены без присмотра на длительное время в неохраняемых местах.

ГАИ дает советы, как оградить автомобиль от угона. «У специалистов, работающих с системами зашиты, существует понятие "золотой тройки". Сигнализация, иммобилайзер и замок капота - обязательные составляющие надежного охранного комплекса», - говорится в пресс-релизе.

При покупке подержанного автомобиля также следует поменять все замки и противоугонные устройства.

«Перепрограммируйте код кнопки выключения сигнализации из салона - по умолчанию он остается штатным. Покидая автомобиль даже на короткое время, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, запирайте двери, ставьте машину на ручной тормоз и, кроме сигнализации, устанавливайте механические блокирующие устройства охраны. Но даже самая современная система противоугона не дает 100% гарантии сохранности автомобиля, поэтому паркуйте машины в освещенных, многолюдных и хорошо просматриваемых местах. Отдавайте предпочтение охраняемым стоянкам», - добавили в ГАИ.