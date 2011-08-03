4-летний мальчик получил тяжелые травмы, выпав с 4 этажа в Крыму
11:00, 03 августа 2011Крым
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Малыш в реанимации
Мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в поселке Орджоникидзе в Крыму, но остался жив, получив при этом тяжелые травмы, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел во второй половине дня 2 августа.
«Мальчик, 2007 года рождения, находясь в комнате без присмотра матери, залез на подоконник и выпал из окна 4-го этажа вместе с москитной сеткой», - говорится в пресс-релизе.
Мама ребенка в этот момент была в соседней комнате.
Мальчик доставлен в реанимационное отделение больницы в Феодосии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб позвоночника, тупая травма живота». Медики оценивают его состояние как тяжелое.
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