4-летний мальчик получил тяжелые травмы, выпав с 4 этажа в Крыму

Мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в поселке Орджоникидзе в Крыму, но остался жив, получив при этом тяжелые травмы, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел во второй половине дня 2 августа.

«Мальчик, 2007 года рождения, находясь в комнате без присмотра матери, залез на подоконник и выпал из окна 4-го этажа вместе с москитной сеткой», - говорится в пресс-релизе.

Мама ребенка в этот момент была в соседней комнате.

Мальчик доставлен в реанимационное отделение больницы в Феодосии с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб позвоночника, тупая травма живота». Медики оценивают его состояние как тяжелое.