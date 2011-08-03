В 10 больницах Крыма очистят воду

Комплексы очистки воды, работающие по принципу «обратный осмос», будут установлены в августе и сентябре в десяти больницах, которые расположены преимущественно в селах Крыма. На эти цели планируется потратить 200 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Проект улучшения качества воды в лечебно-профилактических учреждениях автономной республики реализуется при поддержке американской неправительственной организации «Международная помощь и развитие, Инк.» и USAID.