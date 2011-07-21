Экс-руководитель сети профсоюзных санаториев Украины задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве бывшего председателя правления "Укрпрофздравницы" по подозрению в покушении на расстрату имущества санатория "Курпаты" в Крыму, сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА.

"Задержан в Киеве 19 июля, доставлен в изолятор в Симферополе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказала БОЯРКИНА, не уточнив фамилию подозреваемого.

По данным агентства, задержан Эдуард КОЛЕСНИК, ему 72 года.

Надзорное ведомство на этой неделе возбудило уголовное дело против экс-главы "Укрпрофздравницы" по ч.2 ст.15 и ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на расстрату имущества южнобережного санатория в размере 6,8 млн. грн.

Прокуратура проводит массовые проверки деятельности "Укрпрофздравницы". Так, только в первой половине июня возбуждены десять уголовных дел по фактам незаконных финансовых операций, операций с имуществом и землей ее оздоровительных учреждений.

Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины объединяет порядка 80 санаториев и пансионатов в регионах страны.