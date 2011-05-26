Украинско-российские учения закончились высадкой десанта

Высадкой морского тактического десанта на необорудованное побережье в бухте Казачья в Севастополе закончилась в четверг активная фаза начавшихся 23 мая международных украинско-российских учений «Фарватер мира-2011», темой которых было проведение международной миротворческой операции в кризисном районе, передает корреспондент УНИАН.

Украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997, 1999, 2001, 2003 и в 2010 годах. В прошлом году руководители военных ведомств Украины и России приняли решение о ежегодном проведении «Фарватера мира».

В «Фарватере мира-2011» были задействованы более 15 кораблей, катеров и судов, более 50 единиц техники морской пехоты, более 10 самолетов и вертолетов, 260 человек личного состава морской пехоты.

Подразделения объединенного батальона миротворческих сил со штатным вооружением и техникой высадились на берег на бронетранспортерах, способом «на плав» и способом «корабль-берег» с больших десантных кораблей «Константин Ольшанский» ВМС Украины и «Николай Фильченков» Черноморского флота РФ с целью блокирования, ликвидации незаконных вооруженных формирований, эвакуации некомбатантов из кризисного района, поисково-спасательного и медицинского обеспечения миротворческих сил.

Кроме того, осуществлена высадка из быстроходных катеров морской штурмовой группы, а также двух десантно-штурмовых групп из вертолетов для захвата участка побережья и обеспечения высадки основных сил морского десанта. Силами двух флотов также был отработан эпизод «Оказание помощи аварийному кораблю. Спасение личного состава, плавающего на воде, во взаимодействии с авиацией».

В интервью журналистам руководитель учений, командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ заявил, что мероприятия проведены с реальным задействованием сил, в учениях принимали участие морской, береговой, авиационный и поисково-спасательный компоненты. «Мы с командующим Военно-морскими силами Украины и с моими заместителями по учению и аппаратом руководства учения предварительно подвели некоторые итоги, и должен сказать, что все эпизоды и этапы учения выполнены, цели учения достигнуты, задачи решены», - отметил он.

КОРОЛЕВ добавил, что в пятницу российская сторона передает эстафету руководства учениями ВМС Украины.

Командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, со своей стороны, отметил: «Вы видели, как отработана организация взаимодействия двух штабов, корабельных сил, корабельно-десантных групп, корабельно-тральных, корабельно-поисковых ударных групп, авиации. То есть, работали слаженно. Вы видите, что погода была "на пределе", но два флота свою задачу выполнили. По нашему мнению, учения оценены на "хорошо"».

Отвечая на вопрос, насколько учения приближены к реальности, МАКСИМОВ сказал: «Фактически, мы пытались максимально приблизить учение к реальности, провести миротворческую операцию с минимальными потерями».

За действиями военных моряков двух стран наблюдали постоянный представитель президента Украины в Крыму Владимир ЯЦУБА, председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, заместитель главы Севастопольской ГГА Николай КАРПЕЕВ, ряд губернаторов областей Ямало-Ненецкого автономного округа, приехавшие в Севастополь с целью подписания договоров о сотрудничестве.