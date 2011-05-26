Суд арестовал мэра поселка Ленино
"Светит" до десяти лет тюрьмы
Центральный районный суд Симферополя в четверг избрал председателю Ленинского поселкового совета Крыма, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Таким образом суд удовлетворил представление прокуратуры. По решению суда арестован также пособник мэра, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Глава поссовета и его знакомый были задержаны 23 мая при получении 20 тысяч гривен взятки от предпринимателя. По версии следствия, мэр требовал деньги за выделение без тендера складов в поселке Ленино.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц».
Если вина председателя поссовета и его пособника будет доказана, то им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мэром поселка Ленино на выборах осенью 2010 года был избран самовыдвиженец Геннадий НОВИКОВ.