Крымчанин облил кислотой троих пассажиров электрички
15:41, 26 мая 2011Крым
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Подозреваемый пока не задержан
Житель Крыма облил кислотой троих пассажиров пригородного электропоезда сообщением "Симферополь-Севастополь", милиция возбудила уголовное дело, подозреваемый пока не задержан, хотя его личность установлена, сообщила пресс-служба управления МВД на Приднепровской железной дороге.
56-летний мужчина вылил кислоту на свою бывшую сожительницу в среду в вагоне электрички (при этом пострадали еще двое пассажиров) и покинул электропоезд.
Женщина в тяжелом состоянии находится в ожоговом отделении 6-й горбольницы Симферополя.
Дело возбуждено по статье 121 Уголовного кодекса - "умышленное тяжкое телесное повреждение".
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