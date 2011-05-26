Крымчанин облил кислотой троих пассажиров электрички

Житель Крыма облил кислотой троих пассажиров пригородного электропоезда сообщением "Симферополь-Севастополь", милиция возбудила уголовное дело, подозреваемый пока не задержан, хотя его личность установлена, сообщила пресс-служба управления МВД на Приднепровской железной дороге.

56-летний мужчина вылил кислоту на свою бывшую сожительницу в среду в вагоне электрички (при этом пострадали еще двое пассажиров) и покинул электропоезд.

Женщина в тяжелом состоянии находится в ожоговом отделении 6-й горбольницы Симферополя.

Дело возбуждено по статье 121 Уголовного кодекса - "умышленное тяжкое телесное повреждение".