Украина возглавила совет глав налоговых служб стран СНГ

Таджикистан передал Украине председательство в Координационном совете руководителей налоговых служб стран-участниц Содружества независимых государств. Такое решение принято в четверг на 18-м заседании совета в Ялте (Крым).

“Начиная с сегодняшнего дня Украина будет возглавлять Координационный совет. Я буду его председателем”, - сказал глава Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО журналистам после заседания.

“Мы очень рады, что Украина будет председательствовать в следующем году. Надеюсь, мы решим много вопросов”, - заявил руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил МИШУСТИН.

Глава Координационного совета избирается на один год в алфавитном порядке по названию стран СНГ.

В ходе заседания в Ялте обсуждались основные показатели работы налоговых служб стран СНГ, изменения в налоговых законодательствах, отчеты рабочих групп, утвержден план мероприятий совета на этот год и т. п.

Следующее, 19-е заседание Координационного совета, скорее всего, пройдет в первом полугодии 2012 года в столице Азербайджана - Баку.