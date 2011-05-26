Дефицита на железнодорожные билеты в Крым пока нет

«Укрзализныця» пока не отмечает дефицита на билеты на летние поезда в южном направлении, сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО на пресс-конференции в четверг, передает УНИАН.

«На сегодняшний день нет дефицита билетов - только первые поезда назначаются на лето», - сказал он.

По словам ИВАНЬКО, если ранее в графиковых поездах по станции «Киев-пассажирский» предлагалось до 1,5 тысяч билетов, то сегодня там только в направлении Симферополя, Феодосии, Керчи и Евпатории в наличии есть до 6 тысяч билетов.

В частности, по данным начальника главного пассажирского управления, на один из самых популярных поездов № 12 «Киев-Симферополь», билеты на который раскупаются в первую очередь, на 29 мая есть в наличии 86 билетов, на 30 мая - 140, на 31 мая - 73, начиная с 1 июня - 150-200 билетов.