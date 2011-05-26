"Лексус" депутата сожгли в Крыму

Машину известного депутата Симферопольского горсовета и владельца сети магазинов «Билонг» Бориса Фротмана подожгли вечером 24 мая возле хрущевки на улице Гагарина. Как удалось выяснить газете «Сегодня», черный «Лексус» седан находился не в гараже предпринимателя, а постоянно парковался на ночь у дома его водителя — рядом с двором обычной 5-этажки по Гагарина, 26.

По словам соседей, квартира шофера, которого зовут Юрий, находится в первом подъезде на четвертом этаже, ее окна не выходят на то место, где он поставил автомобиль, — фактически транспорт был без присмотра. «Пожар начался в начале десятого вечера, — рассказала живущая в том же подъезде женщина, представившаяся Валентиной. — Но быстро выскочил охранник из находящейся в цоколе парикмахерской и огнетушителем погасил пламя».

Сам Борис Фротман отказался комментировать ситуацию, лишь подтвердил сам факт произошедшего: «Милиция сейчас этим занимается. Вам я ничего говорить не буду — вы ищете жареные факты, а это — мои личные проблемы».

Кстати, за день до случая с «Лексусом» в Симферополе подожгли еще одну дорогую иномарку — «Субару» местного предпринимателя, она сгорела до тла.

В Севастополе поджоги начались 30 апреля: сгорел грузовик «Фотон» и два легковых «Мерседеса». Охранник стоянки, где случилось первое ЧП, видел, как неизвестные подъехали к ограждению и метнули в сторону автомобилей бутылки с какой-то жидкостью. Следующей ночью, 2 мая, загорелся ВАЗ-2101, припаркованный возле дома по ул. Хрусталева, еще через день — снова легковой «Мерс», но на соседней улице. Затем наступило временное затишье, но 12 мая серия продолжилась: рядом с домом по ул. Ватутина загорелся «Москвич», а 15 мая в Нахимовском районе сгорели «Жигули» 99-й модели.

Через неделю еще три авто: «копейка», «восьмерка» и «тройка». Во всех десяти случаях найдены следы зажигательной смеси. Ведущий специалист пресс-центра МЧС в Севастополе Наталья Гаваза сообщила «Сегодня», что это не разрозненные случаи, а серия умышленных поджогов: «У нас в городе поджигают автомобили не первый раз, но чтобы десять за три недели — это рекорд». Материальный ущерб еще устанавливается. Примечательно, что все пожары были в одном районе города — Ленинском. Там же в феврале этого года неизвестный поджег два «Москвича». Маньяки, уничтожающие представителей советского автопрома и «Мерсы», до сих пор не найдены.