Беларусь запускает поезд Гродно-Киев-Симферополь

Белорусская железная дорога предусмотрела в новом расписании межгосударственый поезд № 130/129 Гродно-Киев-Симферополь, сообщил пресс-центр БЖД.

Поезд будет курсировать через день. В летний период - до Симферополя, в зимний период под №374/373 - до Киева.

Новый график движения пассажирских поездов вводится в Беларуси, а также в других странах СНГ и Балтии в последнее воскресенье мая.

График на 2011/2012 годы предусматривает обращение на белорусской магистрали 127 пар пассажирских поездов, из которых 96 - межгосударственного и 31 - местного сообщения.

Пассажирское железнодорожное сообщение на сегодняшний день связывает Беларусь с Амстердамом, Берлином, Варшавой, Прагой, Варной, Базелем, Бухарестом, Веной, Софией, Констанцией, а также столицами и административными центрами России, Украины, Молдовы, Литвы, Казахстана. С введением нового графика возобновится пассажирское железнодорожное сообщение и с Ригой.