Дело против экс-министра ЖКХ Крыма передано в суд

Прокуратура направила в Центральный райсуд Симферополя уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Владимира БАЖЕНОВА, который обвиняется в использовании вопреки целевому назначению почти 7 миллионов гривен из государственного бюджета, сообщил УНИАН представитель надзорного ведомства.

«Бывший министр незаконно распорядился средствами, выделенными из госбюджета на обновление троллейбусного парка. Вопреки постановлению правительства страны на 6,9 млн. грн. были закуплены троллейбусы не отечественного, а иностранного производства», - говорится в официальном пресс-релизе крымской прокуратуры.

Действия распорядителя бюджетных средств квалифицированы по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины - нарушение законодательства о бюджетной системе страны.

Дело было заведено в марте. Следствие проводило крымское управление СБУ. Экс-министр под стражей не содержался.

БАЖЕНОВ в конце апреля 2010 года написал заявление об отставке с должности министра ЖКХ Крыма, в мае крымский парламент уволил его. В феврале 2011-го стало известно, что БАЖЕНОВ занял должность заместителя начальника Главного управления жилищного хозяйства Киевской городской государственной администрации.