Борьба за санатории: профсоюзы пожаловались Януковичу на Джарты

Совет Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) заявляет о попытках председателя крымского правительства Василия ДЖАРТЫ дискредитировать профсоюзы и просит президента Виктора ЯНУКОВИЧА разобраться с ним, говорится в заявлении ФПУ.

"Федерация выражает глубокое возмущение беспрецедентным вмешательством высокопоставленного государственного служащего... Уже с первых дней своего пребывания в Крыму он предложил отобрать крымские профсоюзные санатории у законного владельца - Федерации профсоюзов Украины - в собственность Крыма якобы в интересах трудящихся республики", - сказано в документе.

По мнению авторов заявления, Василий ДЖАРТЫ не считается с Конституцией и законами Украины, которые признают право собственности неприкосновенным, и "задействовал для дискредитации профсоюзных санаториев все способы".

"Руководителю такого уровня следовало бы знать, что его действия есть ни что иное, как грубое нарушение закона, прав общественной организации, защищенных украинскими законами и конвенциями Международной организации труда, и влекут за собой административную и уголовную ответственность", - подчеркивает совет Федерации профсоюзов.

Василий ДЖАРТЫ в начале недели заявил о намерении руководства ФПУ передать ряд санаториев и отелей в Крыму в управление израильской компании.

По словам крымского премьера, практика прошлых лет показывает, что подобные сделки, как правило, заканчиваются фактической ликвидацией санаториев - территории здравниц застраиваются элитными коттеджами, санаторно-курортное лечение в них прекращается.

"Мы уже имеем печальный опыт, когда ряд санаториев уничтожали - от них остались только названия и отдельные корпуса, а на месте бывших санаторных парков теперь стоят элитные дома. Я опасаюсь, чтобы прекрасные места на Южном берегу Крыма, в Евпатории не постигла такая же судьба", - сказал ДЖАРТЫ.

Генеральная прокуратура Украины 23 мая внесла предписание председателю ФПУ с требованием не допустить незаконное отчуждение имущества профсоюзов. Надзорный орган начал проверки.

Прокуратура Крыма ранее возбудила против должностных лиц предприятия "Укрпрофздравница" восемь уголовных дел, из них четыре - по фактам незаконного отчуждения 5,6 тысяч квадратных метров недвижимого имущества.

Кроме того, разоблачены "рейдерские" схемы завладения лечебными корпусами санаториев частными структурами, организации в них частных гостиниц, незаконной передачи зданий в аренду с последующей продажей по заниженной цене.

Общая площадь земучастков санаторно-курортных комплексов ЗАО "Укрпрофздравница" в Крыму за последние годы сократилась со 120 гектаров почти на треть, сообщила генпрокуратура.