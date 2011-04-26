Центр Симферополя закрыли для маршруток

В Симферополе на участке от Куйбышевского рынка до площади Амет-Хана Султана (Центральный рынок) оставят лишь троллейбусы и автобусы повышенной пассажировместимости. Остальных перевозчиков заставят перенести маршруты в обход центра.

- Когда центр города забит и в два-три ряда становятся маршрутки, это ненормально, - уверен председатель Рескомитета по транспорту и связи Николай Черевков. - Программа, которую сегодня разрабатывают городские власти, призвана развести транспортные потоки. Предусмотрено создание карманов для захода транспорта, подземных паркингов, парковок для легковых авто, дабы они не заезжали на газоны и не выстраивались по обе стороны проезжей части. Конечно, у части людей такая оптимизация вызовет недовольство. Но важно грамотно подойти к этому вопросу и не убирать с Кирова всех перевозчиков одним махом, а детально подойти к решению проблемы.

По словам начальника управления транспорта и связи Симферопольского горсовета Наримана Мусаева, реформы будут проходить поэтапно, путем проб и ошибок и с их проведением решено не затягивать. Часть маршрутов изменится уже с сегодняшнего дня.

- В ближайшие полгода город закупит автобусы большой вместимости, которые будут ездить по социально ориентированным тарифам, ниже, чем на нынешних маршрутках. Кроме того, нужно дать возможность предприятию «Крымтроллейбус» работать на полную мощь. Но, учитывая, что троллейбусным сообщением охвачен не весь город, часть маршруток, работающих в таких районах, как Маршала Жукова, Хошкельды, Молодежное, Каменка, Старый город, пока будет ездить по Кирова. По всей видимости, остальные переместятся на соседние улицы: Льва Толстого, Желябова, Маяковского, Павленко с одной стороны и на Шмидта, Пролетарскую, Красноармейскую и Воровского с другой стороны.

На улицах, где проложат новые маршруты, власти обещают отремонтировать дороги и сделать остановки общественного транспорта. Сама оптимизация транспортной сети центральной части города позже выльется в отдельную программу, которую должен будет принять городской совет. Между тем симферопольцы выступают против транспортных новшеств и грозятся проведением акций протеста.

"Комсомольская правда"