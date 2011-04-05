Вышедшие на пенсию лучшие учителя получат по 5 тысяч гривен ежегодно

Совет министров Крыма решил каждый год выплачивать материальную помощь в размере 5 тысяч гривен вышедшим на пенсию педагогическим работникам, которые внесли значительный вклад в развитие образования в регионе.

Положение об оказании ежегодной единоразовой помощи утверждено на заседании крымского правительства во вторник.

Ожидается, что к 1 сентября 2011 года деньги получат 50 педагогов.

Выплата материальной помощи заслуженным педагогам является одним из пунктов программы повышения престижности труда учителя, разработанной крымским правительством.

Кандидатов на получение денежной помощи будут выдвигать коллективы учебных заведений, в которых ранее работали вышедшие на пенсию учителя.