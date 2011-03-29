Севастопольский марафонец переплыл из Европы в Азию за 6 часов

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК в проливе Босфор в Стамбуле преодолел расстояние в 12 километров, переплыв из европейской в азиатскую часть города, сообщил председатель «Объединения поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе» Александр СИНЯВСКИЙ.

Пловец стартовал в 10.00, финишировал - в 16.17. Марафонца сопровождала на дистанции всего заплыва яхта «Кара картал» (Черный орел), владелец - Ахмет ЧЕЛЕБИ.

Температура воды составляла 10 градусов. Заплыв для СОФЯНИКА оказался не из легких. «Он очень переохладился и устал», - сказал СИНЯВСКИЙ.

Организатором заплыва стали общественная организация «Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе» и частное предприятие «Судостроение».