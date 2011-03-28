Шотландское виски к лету начнут разливать в Крыму

Компания «Алеф-Виналь» планирует открыть в Крыму к лету мощности по розливу шотландского виски, инвестировав в него 1,5 млн. долларов, заявил директор департамента маркетинга закрытого акционерного общества Анатолий КОГАН на пресс-конференции в Кременчуге.

По его словам, цех должен начать розлив виски в апреле-мае.

«Объемы продукции пока назвать сложно. Инвестиции составили порядка 1,5 млн. долларов в цех. Плюс нам были необходимы средства в закупку виски», - сказал КОГАН.

Справка УНИАН. ЗАО «Алеф-Виналь» (Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская область).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», коньяк ТМ «Клинков» ТМ «Жан Жак» и ТМ «Остров Крым», водка ТМ «Горілка Українка», ТМ «Хельсинки», ТМ «Столетов» и ТМ «Графин».