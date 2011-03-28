2 налоговика задержаны при получении взятки в Симферополе

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения 10 тысяч гривен взятки заместителем начальника отдела и старшим инспектором Государственной налоговой инспекции в Симферополе за не применение штрафных санкций к предпринимателю, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Налоговики были задержаны «на горячем» на прошлой неделе. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 (получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством взятки) Уголовного кодекса. Санкция статьи - лишение свободы от пяти до десяти лет с запретом до трех лет занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

По решению суда обвиняемые взяты под стражу.