2 медика сломали позвоночник из-за падения лифта в Севастополе

Две сотрудницы городской больницы №1 Севастополя получили компрессионный перелом позвоночника из-за перегрузки и экстренного торможения лифта внутреннего пользования в медучреждении. Территориальное управление Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму создало комиссию по расследованию группового несчастного случая, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 24 марта.

Комиссию по расследованию возглавляет главный государственный инспектор теруправления Сергей ШВЕЦ.

На понедельник намечено обследование лифта больницы инспектором крымской госинспекции промбезопасности и охраны труда в строительстве, котлонадзоре.

Всего в лифте, который "падал" с высоты 5 этажа, находились 8 человек.