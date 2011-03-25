Украинский корабль проводит учения, двигаясь к берегам Ливии

Большой десантный корабль Военно-морских сил Украины "Константин Ольшанский", который отбыл из Севастополя в ночь на 23 марта для эвакуации украинских граждан из зоны вооруженного конфликта в Ливии, преодолел черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и теперь следует Эгейским морем, сообщил начальник пресс-центра пресс-секретарь командования ВМС капитан 1 ранга Олег ЧУБУК.

По его информации, во время перехода по морю на боевых постах корабля проводится ряд учений и тренировок. Гидрометеорологические условия на пути следования благоприятны для выполнения задач.

Планируется, что к берегам Ливии корабль прибудет согласно расчетному времени, сообщил ЧУБУК.

Народное восстание против лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, который руководит страной более 40 лет, продолжается с середины февраля. Государство фактически разделилось на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.

Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльным КАДДАФИ силам. Силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО с 19 марта бомбардируют позиции войск КАДДАФИ.

Из Ливии эвакуированы 434 гражданина Украины.