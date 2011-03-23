Возбуждено дело из-за отчуждения 5 га южнобережных парков

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами Администрации парков-памятников садово-паркового искусства общегосударственного значения «Мисхорский», «Массандровский», «Ливадийский», которые подозреваются в отказе от почти 5 га земли стоимостью 5,7 млн. грн. на южном берегу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«В результате незаконных действий должностных лиц государственному учреждению (Администрации парков-памятников) прекращено право пользования земельным участком площадью 4,9 га, который отошел субъекту хозяйствования под жилищную застройку», - говорится в пресс-релизе.

Земля была отчуждена в 2005 году.

Дело заведено по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.