Вор выбросился с 5-го этажа после явка с повинной

Житель Евпатории, признавшийся в совершении автомобильных краж, в присутствии сотрудников милиции выбросился с пятого этажа дома и разбился насмерть, правоохранители проводят служебную проверку по факту суицида, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МВД.

В евпаторийский горотдел милиции 22 марта поступила явка с повинной от ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчины. Он сообщил о совершенной им краже из автомобиля DVD-проигрывателя и барсетки с 350 гривнами в феврале в Евпатории.

Крымчанин добровольно выдал вещественные доказательства кражи, хранившиеся у него дома. Мужчина сообщил также, что по месту жительства его родственницы находятся другие вещи, похищенные им из машин в этом году, и предложил их выдать.

«Гражданин в присутствии сотрудников милиции вошел в квартиру своей родственницы, неожиданно распахнул балконную дверь и выпрыгнул с балкона. Судебно-медицинский эксперт диагностировал смерть человека в результате падения с большой высоты», - говорится в пресс-релизе.

Мужчина, по имеющимся у милиции данным, проходил реабилитационную программу по избавлению от наркозависимости.