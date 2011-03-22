Крым выставил на аукцион 32 га земли

Четыре земельных участка в Крыму общей площадью 31,7 га выставлены для продажи на аукционе 27 апреля, стартовая цена всех лотов составляет порядка 7,65 млн. грн., сообщила во вторник пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Два участка - 22,13 га в Большой Ялте за 5 млн. 204 тыс. грн. и 7,7 га в Бахчисарайском районе за 728,9 тыс. грн., предназначены для строительства и обслуживания объекта рекреационного назначения.

Еще два участка, 0,9 га за 813,5 тыс. грн. и 1 га за 903,8 тыс. грн. в районе города Армянск в северном Крыму, предназначены для строительства и обслуживания объекта коммерческого назначения.

Первый аукцион состоялся в Крыму 17 февраля, с молотка ушли 2 участка в районе южнобережного поселка Гурзуф общей площадью 3,18 га за 3,12 млн. грн. Оба лота купила компания «Технополис-1».