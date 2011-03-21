Орлы Балоги спасли севастопольскую телку от эвтаназии

Сотрудники МЧС в понедельник в Севастополе поставили на ноги корову, которая, отелившись три дня назад, поскользнулась на бетонном полу гаража, упала, повредила связки и не могла встать, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

«Бойцы при помощи пожарных рукавов, которые проложили под животное, вынесли его на улицу. Затем потихоньку поставили «буренку» на ноги и помассажировали затекшие места. Чуть позже ее поводили по двору, напоили водой и завели в сарай», - говорится в пресс-релизе.

Операция заняла около часа.

Хозяйка была рада спасению своей кормилицы Майи, так как ветеринары советовали ее усыпить.