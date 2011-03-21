Дело экс-мэра Алупки передано в суд

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело против экс-мэра Алупки Андрея ХАРИТОНОВА, главного архитектора и землеустроителя курортного города, обвиняемых в незаконных операциях с землей, стоимостью 40 миллионов гривен, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Обвиняемым инкриминируется незаконное распоряжение земельными участками, в том числе принадлежащими детскому противотуберкулезному санаторию имени Боброва, общей площадью почти 14 гектаров, стоимость которых составляет почти 40 миллионов гривен», - говорится в пресс-релизе.

Чиновники обвиняются по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: совершение преступления организованной преступной группой (ч.3 ст.28), злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364), превышение служебных полномочий (ч.3 ст.365), должностная подделка (ч.2 ст.366).

Киевский райсуд Симферополя в октябре 2010 арестовал тогдашнего мэра Алупки, архитектора и землеустроителя города по подозрению в незаконной передаче в собственность граждан участков, находящихся в пользовании санатория имени Боброва.