2 мальчика утонули в Крыму

Два трёхлетних мальчика утонули в воскресенье, двадцатого марта, в искусственном водоеме в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Две семьи с детьми отдыхали в симферопольском селе Молочное на даче, в ста пятидесяти метрах от которой находится водоём. Его береговые склоны по периметру оборудованы бетонными плитами, имеющими уклон к воде сорок пять градусов.

"Дети играли во дворе и на какое-то время остались без присмотра родителей. Взрослые, выйдя во двор, не нашли детей. Родители обнаружили сыновей в водоеме. Оказавшись в холодной воде, дети не смогли самостоятельно выбраться по скользким плитам на берег", - говорится в пресс-релизе.

Родители вытянули мальчиков из воды и вызвали "скорую помощь", медики констатировали смерть детей.