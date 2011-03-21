Фото: 5 человек ранены в аварии

Пять человек получили травмы из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей, один из которых затем врезался в столб в Симферополе в ночь с 18-го на 19-е марта, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

Машина марки "Дэу", выполняя поворот, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем "Мерседес". После этого "Мерседес" выехал за пределы проезжей части и наехал на электроопору.

В аварии пострадали водитель и пассажирка "Дэу", а также три пассажирки "Мерседеса".

Фото пресс-службы ГАИ Украины