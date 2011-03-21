Фото: 5 человек ранены в аварии
10:43, 21 марта 2011Крым
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"Дэу" не уступил дорогу "Мерседесу"
Пять человек получили травмы из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей, один из которых затем врезался в столб в Симферополе в ночь с 18-го на 19-е марта, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.
Машина марки "Дэу", выполняя поворот, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем "Мерседес". После этого "Мерседес" выехал за пределы проезжей части и наехал на электроопору.
В аварии пострадали водитель и пассажирка "Дэу", а также три пассажирки "Мерседеса".
Фото пресс-службы ГАИ Украины
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