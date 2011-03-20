Самые посещаемые веб-ресурсы в Украине (список)

Список 25 наиболее посещаемых интернет-ресурсов (доменов) в Украине в феврале 2011 года, как и в январе, возглавил Google, сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

Рейтинг составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за февраль (среднедневной доли) Google составило 62,67% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: vkontakte (среднедневная доля – 58,35%), mail.ru (47,4%), yandex (37,34%), odnoklassniki (28,4%), facebook.com (25,43%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует Google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за февраль). На долю этого ресурса пришлось 88,38% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (84,99%), далее следуют: vkontakte (84,81%), yandex (75,85%), youtube.com (69,54%), facebook.com (66,75%) и wikipedia.org (66%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

В исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru – в Vkontakte.