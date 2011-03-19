Севастополю подкинули 20 млн. грн. на ремонт дорог

Севастополю на ремонт местных дорог из госбюджета Украины переведено 20 млн. грн., заявил первый заместитель председателя городской администрации Сергей ЖИВОДУЕВ, сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление».

«Честно говоря, для нас это было неожиданно, так как мы ждали 15, а пришло 20 миллионов. Теперь есть над чем работать. Наше ДЭУ выполняло и, уверен, выполнит весь объем запланированных дорожно-ремонтных работ», - сказал ЖИВОДУЕВ.

Чиновник заявил, что перед сотрудниками КП «Дорожно-эксплуатационное управление» стоит нелегкая задача: на предприятии работает всего 85 человек, а общая протяженность дорог в Севастополе - более 100 километров.

Вместе с тем, подчеркнул ЖИВОДУЕВ, у ДЭУ готов план ремонта дорог, предприятие готово вести работы.