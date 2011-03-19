Севастополю подкинули 20 млн. грн. на ремонт дорог
Это было неожиданно
Севастополю на ремонт местных дорог из госбюджета Украины переведено 20 млн. грн., заявил первый заместитель председателя городской администрации Сергей ЖИВОДУЕВ, сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление».
«Честно говоря, для нас это было неожиданно, так как мы ждали 15, а пришло 20 миллионов. Теперь есть над чем работать. Наше ДЭУ выполняло и, уверен, выполнит весь объем запланированных дорожно-ремонтных работ», - сказал ЖИВОДУЕВ.
Чиновник заявил, что перед сотрудниками КП «Дорожно-эксплуатационное управление» стоит нелегкая задача: на предприятии работает всего 85 человек, а общая протяженность дорог в Севастополе - более 100 километров.
Вместе с тем, подчеркнул ЖИВОДУЕВ, у ДЭУ готов план ремонта дорог, предприятие готово вести работы.